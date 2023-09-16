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Тебас о Беллингеме: «Ла Лига делает игроков сильнее. Сейчас у него лучшая форма в мире»

Тебас о Беллингеме: «Ла Лига делает игроков сильнее. Сейчас у него лучшая форма в мире»

«Сейчас у этого игрока лучшая форма в мире. Чтобы быть лучшим, нужно смотреть на многие аспекты. Никто не ожидал, что Беллингем забьет столько голов.

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