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Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье. Подробности

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье. Подробности

Ночью 6 октября Московская область подверглась атаке беспилотников. По данным губернатора Андрея Воробьева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах.

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