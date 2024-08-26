Зеленский: красноармейское направление на подконтрольной ВСУ части ДНР - самое сложное

На данном участке украинская армия испытывает трудности Президент Украины Владимир Зеленский назвал красноармейское (покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинской армии.
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