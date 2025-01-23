Очевидно, что рубить деревья просто так – нельзя. Чаще всего подобное действие расценивается законом как минимум в качестве административного правонарушения, за которое предусмотрены нешуточные штрафы.
Как срубить дерево на даче и не попасть на штраф
Комментарии
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Константин Коростелев
Вроде все государственное а вот газ нет, он Газпрома и денюшки зха него за бугром лежат
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19 час.
владимир рябченко
А садить на участке можно? А обрезать? Так и вспоминается Д. Родари с его Чиполлино...
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17 час.
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