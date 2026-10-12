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ИА Регнум

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Премьер Чехии назвал шоком сделку Путина и Трампа о поставках дизтоплива

Премьер Чехии назвал шоком сделку Путина и Трампа о поставках дизтоплива

Договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Соединенные Штаты российского дизельного топлива явилась полным шоком, и Европе пора пробудиться и принять участие в разрешении нынешней ситуации.

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