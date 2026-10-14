Простая шпаргалка для геополитических споров на кухне. «Повелитель бури», фото: кадр из кинофильмаИнтуитивно вы думаете, что Россия обязательно должна входить в пятерку стран-лидеров по количеству военных баз, разбросанных по всей планете за пределами государства-собственника.
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