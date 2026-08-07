Эксперты объяснили, почему жилье для студентов надо было искать «вчера»

Спрос на аренду жилья для студентов в России к августу вырастет на 12%, а в Москве — на 19%. Эксперты рынка недвижимости рекомендуют начинать поиск квартиры заранее, чтобы избежать дефицита и высоких арендных ставок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии