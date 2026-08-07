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Эксперты объяснили, почему жилье для студентов надо было искать «вчера»

Спрос на аренду жилья для студентов в России к августу вырастет на 12%, а в Москве — на 19%. Эксперты рынка недвижимости рекомендуют начинать поиск квартиры заранее, чтобы избежать дефицита и высоких арендных ставок.

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