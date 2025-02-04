Тарифы Трампа спровоцировали падение рынка Европы

Европейские рынки акций снизились в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп ввел торговые тарифы в отношении нескольких стран и пригрозил сделать то же самое с Европейским союзом и Великобританией.
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