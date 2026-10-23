Экс-футболист сборной Германии призвал ФИФА вернуть Россию в турниры.Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил потребовал от Международной федерации футбола равного подхода к командам — и напомнил, что российские клубы и сборные остаются отстранёнными от турниров, тогда как израильские санкций не коснулись.