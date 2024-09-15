Scientific Reports: кофе и чай могут снизить риск слабоумия у гипертоников

Исследователи обнаружили, что умеренное ежедневное употребление кофе и чая связано со снижением риска развития деменции любой причины и сосудистой деменции у людей с гипертонией, основываясь на данных 453 913 участников из Британского биобанка.
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