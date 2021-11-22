Тренер России U21 об Олимпиаде: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не заложив фундамент. Мы задачу ставим, но надо идти поэтапно»

Старший тренер сборной России U21 Михаил Галактионов поделился мнением о цели попасть на Олимпиаду. – Испанцы опережают нас по разнице голов [в отборе Евро-2023], осталось 4 матча – как вы будете к ним готовиться? После слов президента [Владимира Путина] на Совете по спорту о том, что Олимпиада для нас важный турнир, а мы в футболе на нем кучу лет не были.