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Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Развитие Большого Московского цирка необходимо потому, что Москва — современный город. Об этом в среду, 13 февраля, сообщил «Вечерней Москве» основатель и художественный руководитель «Театра кошек Юрия Куклачева» Юрий Куклачев.

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