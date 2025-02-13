Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Развитие Большого Московского цирка необходимо потому, что Москва — современный город. Об этом в среду, 13 февраля, сообщил «Вечерней Москве» основатель и художественный руководитель «Театра кошек Юрия Куклачева» Юрий Куклачев.
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