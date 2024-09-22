Диетолог Волкова: употребление магазинных пельменей может привести к ожирению

Человек быстро наберет лишний вес, если будет каждый день есть пельмени. Об этом заявила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова в беседе с РИА «Новости».
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