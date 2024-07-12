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Клопп отказался возглавить сборную США

Клопп отказался возглавить сборную США

Знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп не стал возобновлять карьеру ради американской команды. Как сообщает The Athletic, Клопп отклонил предложение Федерации футбола США, подтвердив, что хочет какое-то время отдохнуть от тренерской деятельности.

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