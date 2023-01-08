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Ковалев о том, почему не пробовал забить лакросс-гол: «Пижонство не приветствовалось. Он мне не был интересен, это не «вау». Вот Макдэвид – «вау»

Алексей Ковалев рассказал о том, почему не пытался забить лакросс-гол во время карьеры в НХЛ.  Автором первого такого гола в истории лиги стал форвард «Каролины» Андрей Свечников в октябре 2019 года.

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