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Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа должна быть субстантивной

Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа должна быть субстантивной

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны быть субстантивной, стороны должны перед этим выяснить, что на ней будет достигнуто.

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