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SPLETNIK

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Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Анну Каменеву нашли убитой в её доме в Подмосковье

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Анну Каменеву нашли убитой в её доме в Подмосковье

43-летняя вдова депутата Госдумы и бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, Анна Каменева, была найдена убитой в своём доме в элитном коттеджном поселке "Жуковка".

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