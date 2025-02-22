Пользователи Сети критикуют внешний вид 18-летней Шайло Джоли

В Сети активно обсуждают новое фото 18-летней Шайло Джоли, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта. С самого рождения Шайло Джоли-Питт является одной из главных героинь таблоидов, и ее жизнь не ускользает от внимания общественности.
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