Сети 5G: Светлое будущее придет в Россию позже и обойдется дороже

Герман Клименко: «Пора перестать фантазировать, что завтра всё будет импортозамещено» Игорь Землянский Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Герман Клименко В России официально назначили дату прихода пятого поколения мобильной связи.
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