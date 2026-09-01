БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сети 5G: Светлое будущее придет в Россию позже и обойдется дороже

Сети 5G: Светлое будущее придет в Россию позже и обойдется дороже

Герман Клименко: «Пора перестать фантазировать, что завтра всё будет импортозамещено» Игорь Землянский Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Герман Клименко В России официально назначили дату прихода пятого поколения мобильной связи.

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