Sky News: нового главу Консервативной партии Британии объявят 2 ноября

РИА Новости/Михаил Палинчак Нового главу Консервативной партии Великобритании вместо ушедшего с этого поста бывшего премьер-министра страны Риши Сунака объявят 2 ноября, сообщает 22 июля Sky News"Партия тори (неофициальное название Консервативной партии – Прим.
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