Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Приморье начался настоящий ад: из-за масштабных лесных пожаров людям приходится пробиваться буквально через пламя и сильный ветер Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Приморье начался настоящий ад: из-за масштабных лесных пожаров людям приходится пробиваться буквально через пламя и сильный ветер Донецкая группа новостей.
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