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Зак Коллинз: «Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей»

Бигмен «Сан-Антонио» Зак Коллинз рассказал о необычном методе работы с игроками, который практикует главный тренер команды Грегг Попович.

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