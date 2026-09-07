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Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 7 сентября заявил, что в ходе состоявшихся в Москве и Киеве переговоров по урегулированию украинского конфликта был достигнут серьезный прогресс.

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