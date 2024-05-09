Столтенберг заверил, что НАТО не отправит свои войска на Украину

Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается отправлять свои войска на территорию Украины, о чем в беседе с итальянской газетой Repubblica рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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