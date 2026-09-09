NYT: у ЕС возникли вопросы к Киеву после просьб о допфинансировании

У Европейского союза (ЕС) появились вопросы к Киеву после просьб ускорить выплаты по одобренному ранее кредиту в 90 миллиардов евро.
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