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7 марта 1960 года был сформирован первый отряд космонавтов

65 лет назад, 7 марта 1960 года, в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. В него вошли тщательно отобранные летчики, отвечавшие строгим требованиям: возраст не старше 35 лет, рост не выше 175 см, вес до 75 кг и безупречное здоровье, пишет gazetametro.

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