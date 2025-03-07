7 марта 1960 года был сформирован первый отряд космонавтов

65 лет назад, 7 марта 1960 года, в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. В него вошли тщательно отобранные летчики, отвечавшие строгим требованиям: возраст не старше 35 лет, рост не выше 175 см, вес до 75 кг и безупречное здоровье, пишет gazetametro.