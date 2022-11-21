Газета.ру

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На Сахалине ищут человека, который мог сообщить о запахе газа до взрыва в жилом доме

На Сахалине ищут человека, который мог сообщить о запахе газа до взрыва в жилом доме

Мэр муниципального образования "Тымовский городской округ" Эдуард Звада сообщил, что администрация Тымовского района Сахалинской области, где 19 ноября произошел взрыв бытового газа, просит помочь найти человека, якобы сообщившего о запахе газа.

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