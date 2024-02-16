Reuters: Российское космическое оружие на ядерной энергии может глушить или «ослеплять» спутники

Эксперты описали агентству вероятные возможности таких устройствОружие космического базирования, которое, по версии разведки США, разрабатывает Россия, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку, сообщило Reuters.