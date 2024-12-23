Врач Бестаева: варикозную болезнь можно вылечить только оперативным путем

Изменения, происходящие при варикозном расширении вен имеют необратимый характер. На сегодняшний̆ день самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная лазерная коагуляция, рассказала "Газете.
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