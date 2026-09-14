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Ташуев о «Зените»: «Группа игроков пересытилась победами. Семак – сильный специалист, но глаз замыливается. Клубу нужно брать вектор в сторону своей селекции»

Сергей Ташуев высказался о проблемах « Зенита » в текущем сезоне. «У «Зенита» неяркая игра в этом сезоне.

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