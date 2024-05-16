Власти Самары согласовали архитектурный облик ДК “Современник”

Об этом говорится в опубликованных администрацией города документах.Администрация городского округа Самара приняла решение утвердить архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства - “Реконструкция нежилого здания для размещения предприятий общественного питания по адресу: г.
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