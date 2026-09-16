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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» продлил Сурдифа на 8 лет, кэпхит – 6,35 млн долларов. У 24-летнего форварда было 35 очков в 78 играх в прошлом сезоне

« Вашингтон » объявил о подписании нового контракта с форвардом Джастином Сурдифом .  Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 8 лет и вступит в силу в сезоне-2027/28.

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