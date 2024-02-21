Учёные выявили, что нужно есть, чтобы не храпеть

Исследование во Flinders University показало, что рацион существенно влияет на вероятность развития храпа и апноэ во сне (АВС) - состояния, при котором дыхание прерывается из-за закупорки дыхательных путей во время сна После анализа информации о более чем 14 000 участниках исследования, ученые пришли к выводу, что те, кто придерживается здоровой растительной диеты, имеют существенно меньший риск абструктивного АВС по сравнению с теми, кто употребляет менее овощей и фруктов.