Ядерная дилемма Казахстана: без России никак, но очень хочется

Референдум в Казахстане одобрил строительство атомной электростанции, но это не стало концом истории для республики, а наоборот, поскольку на этот проект претендовали мировые лидеры, среди которых Россия.
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