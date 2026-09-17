Мобилизационное предписание в военном билете, что означает и когда являться

Мобилизационное предписание в 2026 году означает, что гражданина, пребывающего в запасе, заранее приписали к определённой воинской части или предназначили в специальное формирование на случай мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Обнаружено крупно...
- Агутин осудил СВО...
- Пророчества Жирин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым