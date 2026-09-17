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Мобилизационное предписание в военном билете, что означает и когда являться

Мобилизационное предписание в военном билете, что означает и когда являться

Мобилизационное предписание в 2026 году означает, что гражданина, пребывающего в запасе, заранее приписали к определённой воинской части или предназначили в специальное формирование на случай мобилизации.

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