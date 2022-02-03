Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестам из-за ковид-ограничений

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против ковид-ограничений в городе, сообщил шеф полиции Оттавы Питер Слоли.