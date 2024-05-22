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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев примет участие в саммите министров спорта стран ШОС в Алматы

«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества.⠀Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с визави: Китайской Народной Республики Гао Чжиданем, Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым.

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