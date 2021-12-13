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Неприкосновенность графа Сокурова

Неприкосновенность графа Сокурова

Двойные стандарты российской Фемиды отныне касаются и территориальной целостности страны Юрий Нерсесов На фото: режиссер Александр Сокуров (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Кинорежиссёр Александр Сокуров на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал вовсе отделить от России как минимум часть кавказских регионов: «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью».

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