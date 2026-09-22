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Жан-Люк Меланшон предпочел вести предвыборную кампанию без лишней суеты

Жан-Люк Меланшон предпочел вести предвыборную кампанию без лишней суеты

Предвыборная стратегия Жан-Люка Меланшона, кандидата в президенты от «Непокоренной Франции», приняла сдержанный, но эффективный характер, ставя своей целью добиться улучшения его имиджа среди французов, 22 сентября пишет французская газета Sud Ouest.

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