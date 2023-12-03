В Петербурге поймали серийного педофила, на счету которого больше трех изнасилований

В Петербурге задержали педофила, который изнасиловал несколько девочек.Петербургская полиция поймала 36-летнего серийного педофила, подозреваемого в изнасиловании не менее трех девочек, при этом существует опасность, что число его жертв может быть гораздо больше.
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