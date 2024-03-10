Козероги получат финансовую помощь, а Львов спасет интуиция: гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяИзвестная астролог Анжела Перл предсказывает, что понедельник, 11 марта 2024 года, пройдет довольно гармонично и спокойно.