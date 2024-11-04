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Спички - не игрушка

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«Заруба» в Курахово станет жестокой. Гарнизон ВСУ будет показательно умирать

После взятия российскими войсками населенного пункта Кураховка, о котором уже официально заявило сегодня Министерство обороны России, ситуация вокруг главной цели наступления ВС РФ на этом направлении — Курахово — выглядит для ВСУ плачевной.

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