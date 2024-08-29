Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
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