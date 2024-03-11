⛔️ В Симферополе из-за обрезки деревьев частично перекроют две улицы 12 марта с 07:30 до 00:00 перекроют движение на участках улиц: 🔵улица Казанская (от ул.
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⛔️ В Симферополе из-за обрезки деревьев частично перекроют две улицы 12 марта с 07:30 до 00:00 перекроют движение на участках улиц: 🔵улица Казанская (от ул.