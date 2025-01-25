Францию предал главный союзник — тяжелый люкс

Какая страна — таков у нее уровень организации праздника планетарного спорта. Нагло — у всех на виду — украденное право на проведение Олимпийских игр, скандал с церемонией открытия, когда ценностям не только христианства, но и жизни обычной сделали вивисекцию без наркоза, зараженная страшно подумать чем и грязная до невозможности столичная речка-вонючка (это о Сене, если что), неработающие в жару кондиционеры, отсутствие достаточного количества душевых комнат для спортсменов (гигиену соблюдали строго в порядке общей очереди) дополнились новым позором.