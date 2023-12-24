Псаки назвала бесхребетными кандидатов в президенты США, поддержавших Трампа

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "бесхребетными" соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло от Республиканской партии, которые поддержали экс-президента после решения суда Колорадо отстранить его от праймериз.
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