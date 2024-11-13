Пытавшаяся похудеть женщина умерла после операции на желудке

Как стало известно следствию, женщина из Уэльса скончалась после операции на желудке в Турции. Джанет Сэвидж пережила остановку сердца после повреждения брюшной аорты во время операции в августе прошлого года.
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