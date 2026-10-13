В ЕС признали, что большинство стран не хотят соблюдать антироссийские санкции

Большинство стран ЕС не хотят соблюдать антироссийские санкции, признал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
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