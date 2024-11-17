Достойный конкурент Лэнд Крузеру и вот почему: появились подробности о новом BYD Leopard 8

В последние годы китайская автомобильная промышленность уверенно завоевывает внимание мирового рынка, и одним из ярких представителей этого движения стал новый внедорожник BYD Leopard 8, также известный как Fang Cheng Bao 8.
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