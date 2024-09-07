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Дрэйпер о Синнере: «У него едва ли есть слабые стороны. Разве что то, что он слишком хороший»

Дрэйпер о Синнере: «У него едва ли есть слабые стороны. Разве что то, что он слишком хороший»

22-летний британец проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру – 5:7, 6:7(3), 2:6. «В прошлом году перед US Open я был 120-м в рейтинге и весь сезон почти не играл.

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